Звезда телестройки неудачно упала с лестницы

Неприятное происшествие случилось с Нелли Ермолаевой накануне важного дня. Бывшая участница "Дома-2" упала и ударилась лицом. Брюнетка показалась подписчикам в соцсетях с синяком на подбородке.

По словам девушки, она споткнулась на лестнице, вследствие чего образовался ушиб. Травма появилась в самый неподходящий момент – в ближайшее время звезде телестройки предстоит блистать на красной дорожке, а также посетить несколько важных мероприятий. В "Инстаграм" она попросила совета, какую мазь использовать, чтобы ушиб прошел как можно скорее.

Некоторых поклонников, которые тут же стали сочувствовать пострадавшей, травма звезды шокировала, пишет "Пятый канал". "До свадьбы заживет", "Единственное ваше спасение – надеть маску", "Ты красивая, даже с таким ушибом", "Да замажут", - поддержали в комментариях разбогатевшую после ухода из "Дома-2" девушку и назвали ей несколько разных средств скрыть синяк.

Сейчас Нелли Ермолаева переживает непростой период в своей жизни – недавно девушка развелась со своим мужем. Теперь экс-участница "Дома-2" нередко публикует фотографии, которые сильно удивляют некоторых интернет-пользователей. Ранее брюнетка снялась на пианино без нижнего белья.