Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жизнь после скандального проекта: как разбогатели звезды "Дома-2"

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нелли Ермолаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
продолжениеРапунцель из "Дома-2" напрягла ягодицы в лосинах
Ведущая шоу вошла в рейтинг самых успешных знаменитостей страны

После ухода с проекта "Дом-2" многие участники возвращаются к обычной жизни, а некоторые становятся настоящими знаменитостями и зарабатывают миллионы, несмотря на небольшой возраст.

Одной из самых успешных женщин России в 2019 году стала Ольга Бузова. Когда-то участница, а теперь ведущая скандального проекта вошла в 10-ку самых состоятельных российских звезд по версии Forbes – ей удалось заработать $4,4 млн.

Знаменитость получает зарплату в "Доме-2", продает рекламу в социальных сетях, а также активно ездит с концертами по стране.

Дарья и Сергей Пынзарь считаются не только одной из самых крепких пар, сложившихся на проекте, но и успешными предпринимателями. Сейчас бывшие участники живут за границей, но регулярно возвращаются в Москву из-за работы – у пары есть собственный магазин одежды и строительный бизнес – так пишет сам участник в своем "Инстаграм".

После ухода с проекта добиться успеха смогла и Нелли Ермолаева. Брюнетка открыла свой салон красоты, караоке-бар, была ведущей на музыкальном телеканале. В "Инстаграм" звезда "Дома-2" не раз хвасталась фотографиями с роскошного отдыха.

Личная жизнь Ермолаевой складывается не так удачно. Недавно звезда объявила о расставании со вторым мужем, который был успешным бизнесменом.

Сумела заработать и Алена Водонаева. Сейчас экс-участница шоу "Дом-2" занимается блогом, недавно она выпустила свою вторую книгу, а до этого вела несколько шоу. Воспитывать сына материально Алене, вероятно, помогает ее бывший супруг-бизнесмен.

За жизнью Виктории Бони в "Инстаграм" следят более 6 млн. человек. С ними красотка делится снимками из-за границы, дорогими нарядами и украшениями. Виктория Боня зарабатывает на рекламе в социальных сетях, а также на продажах собственной одежды. Возможно, помощь звезде оказывает и богатый экс-возлюбленный, от которого она родила ребенка.

Ранее "Утро" рассказывало о звездах шоу "Дом-2", которые трагически ушли из жизни. 

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей