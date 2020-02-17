Жизнь после скандального проекта: как разбогатели звезды "Дома-2"
После ухода с проекта "Дом-2" многие участники возвращаются к обычной жизни, а некоторые становятся настоящими знаменитостями и зарабатывают миллионы, несмотря на небольшой возраст.
Одной из самых успешных женщин России в 2019 году стала Ольга Бузова. Когда-то участница, а теперь ведущая скандального проекта вошла в 10-ку самых состоятельных российских звезд по версии Forbes – ей удалось заработать $4,4 млн.
Знаменитость получает зарплату в "Доме-2", продает рекламу в социальных сетях, а также активно ездит с концертами по стране.
Дарья и Сергей Пынзарь считаются не только одной из самых крепких пар, сложившихся на проекте, но и успешными предпринимателями. Сейчас бывшие участники живут за границей, но регулярно возвращаются в Москву из-за работы – у пары есть собственный магазин одежды и строительный бизнес – так пишет сам участник в своем "Инстаграм".
После ухода с проекта добиться успеха смогла и Нелли Ермолаева. Брюнетка открыла свой салон красоты, караоке-бар, была ведущей на музыкальном телеканале. В "Инстаграм" звезда "Дома-2" не раз хвасталась фотографиями с роскошного отдыха.
Личная жизнь Ермолаевой складывается не так удачно. Недавно звезда объявила о расставании со вторым мужем, который был успешным бизнесменом.
Сумела заработать и Алена Водонаева. Сейчас экс-участница шоу "Дом-2" занимается блогом, недавно она выпустила свою вторую книгу, а до этого вела несколько шоу. Воспитывать сына материально Алене, вероятно, помогает ее бывший супруг-бизнесмен.
За жизнью Виктории Бони в "Инстаграм" следят более 6 млн. человек. С ними красотка делится снимками из-за границы, дорогими нарядами и украшениями. Виктория Боня зарабатывает на рекламе в социальных сетях, а также на продажах собственной одежды. Возможно, помощь звезде оказывает и богатый экс-возлюбленный, от которого она родила ребенка.
Ранее "Утро" рассказывало о звездах шоу "Дом-2", которые трагически ушли из жизни.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Плоский живот после 50 лет: как убрать жир и подтянуть
- Что нельзя есть беременным: список запрещенных продуктов
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ