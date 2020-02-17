Ведущая шоу вошла в рейтинг самых успешных знаменитостей страны

После ухода с проекта "Дом-2" многие участники возвращаются к обычной жизни, а некоторые становятся настоящими знаменитостями и зарабатывают миллионы, несмотря на небольшой возраст.

Одной из самых успешных женщин России в 2019 году стала Ольга Бузова. Когда-то участница, а теперь ведущая скандального проекта вошла в 10-ку самых состоятельных российских звезд по версии Forbes – ей удалось заработать $4,4 млн.

Знаменитость получает зарплату в "Доме-2", продает рекламу в социальных сетях, а также активно ездит с концертами по стране.

Дарья и Сергей Пынзарь считаются не только одной из самых крепких пар, сложившихся на проекте, но и успешными предпринимателями. Сейчас бывшие участники живут за границей, но регулярно возвращаются в Москву из-за работы – у пары есть собственный магазин одежды и строительный бизнес – так пишет сам участник в своем "Инстаграм".

После ухода с проекта добиться успеха смогла и Нелли Ермолаева. Брюнетка открыла свой салон красоты, караоке-бар, была ведущей на музыкальном телеканале. В "Инстаграм" звезда "Дома-2" не раз хвасталась фотографиями с роскошного отдыха.

Личная жизнь Ермолаевой складывается не так удачно. Недавно звезда объявила о расставании со вторым мужем, который был успешным бизнесменом.

Сумела заработать и Алена Водонаева. Сейчас экс-участница шоу "Дом-2" занимается блогом, недавно она выпустила свою вторую книгу, а до этого вела несколько шоу. Воспитывать сына материально Алене, вероятно, помогает ее бывший супруг-бизнесмен.

За жизнью Виктории Бони в "Инстаграм" следят более 6 млн. человек. С ними красотка делится снимками из-за границы, дорогими нарядами и украшениями. Виктория Боня зарабатывает на рекламе в социальных сетях, а также на продажах собственной одежды. Возможно, помощь звезде оказывает и богатый экс-возлюбленный, от которого она родила ребенка.

Ранее "Утро" рассказывало о звездах шоу "Дом-2", которые трагически ушли из жизни.