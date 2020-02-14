Создатель "Дома-2" оправдался за воскрешение Гурченко
Валерий Комиссаров, который когда-то придумал "Дом-2", занят в новом проекте. Одна из фишек, созданная продюсером, – голографическая версия Людмилы Гурченко. В социальных сетях идею не оценили. Продюсер объяснил, зачем воскресил актрису.
Он подтвердил, что достойных ведущих сейчас мало, поэтому он решил вернуть любимицу публики. В ней, уверен продюсер, сочеталась харизма, умение убеждать и вызывать доверие.
"Я подумал, что современные технологии могут вернуть тех, кто является кумиром многих поколений людей. Гурченко была бесподобной неоспоримой звездой российского телевидения, не раз приходила ко мне на программы. Удивительный человек, всегда хотела работать", – рассказал создатель шоу "Дом-2" изданию StarHit.
Комиссаров уверен, что актриса была бы довольна своим новым воплощением.
На "воскрешение" Гурченко с помощью компьютерных технологий потребовались миллионы рублей. Голографическую версию звезды предстоит постоянно совершенствовать.
"Безумно дорогая история. Пребываю в размышлениях, хватит ли вообще денег. Нужно постоянно вкладывать в нее, поддерживать, развивать", – сообщил Комиссаров журналистам.
Зрители к новому шоу, где и будет работать Гурченко, относятся скептически. Они считают, что продюсеру не нужно было использовать умершую знаменитость.
Ранее сообщалось, что Людмилу Гурченко погубила диета. Также "Утро" писало, что актриса репетировала свои похороны.
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