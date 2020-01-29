Звезду советских фильмов "оживили" у всех на глазах

Социальные сети всколыхнула новость о "воскрешении" Людмилы Гурченко. С помощью компьютерных технологий 3D-версия легендарной актрисы появилась на сцене, чтобы встретиться с журналистами. Компьютерная версия Гурченко рассказала о своем самочувствии, а после обратилась к мужу звезды, который находился в этот момент в зрительном зале.

"Сережа, Сережа, ты здесь? Как я выгляжу? Я думаю, прекрасно", – обратилась "воскресшая" Гурченко к Сергею Сенину.

Последний муж артистки, как пишет "Собеседник", общением с ней остался доволен и рассказал, что Людмила Марковна поддержала бы такую идею.

"Людмила Марковна всегда была на шаг впереди в своей профессии, и ее очень интересовали технологии XXI века. Я думаю, она была бы довольна", – цитируют слова Сенина журналисты.

"Воскресить" Гурченко решили не просто так. Она будет работать ведущей в новом проекте от создателя шоу "Дом-2" и "Окна".

Поклонники советской кинозвезды шокированы решением "оживить" звезду ради шоу. Они считают, что делать это ни в коем случае нельзя.

"Оставьте бабулю в покое", "Мир сошел с ума или вселенский маразм", "Крыша едет у богатых", "Мракобесие", "Совсем чокнулись?!", "Параллельная реальность какая-то. Необъяснимый бред аж страшно", "Ничего святого не осталось. Такое кощунство", "Ничего не бояться ради рейтинга, а надо бы", - написали комментаторы.

О новом шоу, которое создал Валерий Комиссаров, пока известно немного. Сообщалось, что участники передачи будут бороться за титул короля и королевы под прицелами камер.