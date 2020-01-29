Воскресшая Гурченко обратилась к мужу со сцены
Социальные сети всколыхнула новость о "воскрешении" Людмилы Гурченко. С помощью компьютерных технологий 3D-версия легендарной актрисы появилась на сцене, чтобы встретиться с журналистами. Компьютерная версия Гурченко рассказала о своем самочувствии, а после обратилась к мужу звезды, который находился в этот момент в зрительном зале.
"Сережа, Сережа, ты здесь? Как я выгляжу? Я думаю, прекрасно", – обратилась "воскресшая" Гурченко к Сергею Сенину.
Последний муж артистки, как пишет "Собеседник", общением с ней остался доволен и рассказал, что Людмила Марковна поддержала бы такую идею.
"Людмила Марковна всегда была на шаг впереди в своей профессии, и ее очень интересовали технологии XXI века. Я думаю, она была бы довольна", – цитируют слова Сенина журналисты.
"Воскресить" Гурченко решили не просто так. Она будет работать ведущей в новом проекте от создателя шоу "Дом-2" и "Окна".
Поклонники советской кинозвезды шокированы решением "оживить" звезду ради шоу. Они считают, что делать это ни в коем случае нельзя.
"Оставьте бабулю в покое", "Мир сошел с ума или вселенский маразм", "Крыша едет у богатых", "Мракобесие", "Совсем чокнулись?!", "Параллельная реальность какая-то. Необъяснимый бред аж страшно", "Ничего святого не осталось. Такое кощунство", "Ничего не бояться ради рейтинга, а надо бы", - написали комментаторы.
О новом шоу, которое создал Валерий Комиссаров, пока известно немного. Сообщалось, что участники передачи будут бороться за титул короля и королевы под прицелами камер.
Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой
Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма
В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик