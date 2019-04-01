О последних минутах жизни звезды рассказал коллега

Людмила Гурченко скончалась восемь лет назад. Муж Сергей Сенин хотел вернуть ее к жизни, но безуспешно. Об этом сообщил актер Станислав Садальский в соцсети. Под небольшой фотосессией он в деталях описал, как это было.

"В день смерти ей приснился сон, что она встала. И, действительно, после полутора месяцев обездвиженности из-за перелома шейки бедра, Люся встала и сделала пару шагов. И вот, через несколько часов после такой радостной победы – внезапный, трагический финал",

– отметил исполнитель роли Кости Сапрыкина (Кирпича) в знаменитом фильме "Место встречи изменить нельзя". По его словам, смерть актрисы наступила почти мгновенно, "еще не остыл в чашке чай, который она собиралась пить".

Но супруг актрисы "стал бороться, пытался ее реанимировать до приезда врачей", добавил Станислав. К сожалению, "скорая" не успела оказать помощь – она приехала только "через 20 минут, хотя водитель пошел на риск, срезав путь и развернувшись на Садовом кольце в неположенном месте". Медики лишь установили, что Людмила Марковна мертва.

Вспомнил Садальский и одну фразу, которую не раз произносила Гурченко. "Слово "счастье" похоже на "сейчас", а потому оно не может быть чем-то постоянным, – говорила Люся. Она, как всегда, права. Любите друг друга сегодня, завтра можете не успеть", – подчеркнул актер.

Его пост нашел отклик у подписчиков. Кто-то поделился мнением о поступке Сергея Сенина:

"Это, наверное, единственный мужчина, который ее по-настоящему любил", "Сергею Сенину – респект! Не перестаю им восхищаться! Всегда с уважением и любовью говорит о Люсе! Слушать и смотреть приятно!", "Как ей повезло встретить такого человек, как Сергей, такой заботливый, преданный, порядочный. Достоин всяческого уважения".

Не забыли и о самой актрисе.

"Гурченко... Звезда нашего времени", "Глыба русского кинематографа...", "Второй такой нет и не будет! Людмила Марковна создала себя по сантиметру, легкая, блистательная", "Мы сегодня с Сергеем Михайловичем у Люси на кладбище встретились. Сложно поверить, что уже восемь лет прошло. Очень ее не хватает, ОЧЕНЬ!", "Столько хочется о ней сказать! Но за все слова, одно – она Богиня!", "Самая яркая, самая любимая, самая сильная...", "Уже восемь ... Незабываемая и потрясающая... С таким огнем в глазах",

– поток комплиментов в адрес народной артистки не иссякает.

Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года. С нею прошались в Центральном доме литераторов в Москве. Великую актрису похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с Олегом Янковским и Вячеславом Тихоновым.