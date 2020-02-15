Экс-солистка "Блестящих" показала, как провела время с коллегой

Ведущая "Дома-2" опубликовала в "Инстаграм" свежий кадр, который вызвал бурю эмоций у ее подписчиков. На снимке Ольга Орлова позирует в обнимку с Андреем Малаховым. Коллеги одновременно укусили леденец в виде сердца.

"День влюбленных с @malakhov007 удался! #наташапрости", – с юмором подписала фото Ольга Орлова, обращаясь в Наталье Шкулевой, супруге Андрея Малахова.

Жена телеведущего отреагировала также иронично: "Оля, вернись в семью". Шуточный кадр коллег интернет-пользователи прокомментировали по-разному. Некоторые пришли к выводу, что Орлова и Малахов стали бы хорошей парой. Другие просто от души порадовались, глядя на забавный снимок.

"Были бы прекрасной парой!", "Классные", "Какие крутые", "Клевые", "Красавцы", "Как вы смотритесь гармонично", – отметили фанаты Орловой.

Впрочем, некоторые подписчики звезды "Дома-2" не оценили юмор знаменитостей и сочли, что телеведущему, как женатому человеку, не подобает так обнимать чужую женщину.

"Это– Наташа, прости-уже неприлично", "Малахов, всех облапал, неприятно смотреть, женатый мужик, жена беременна!", "Просто фу, Оля я была другого мнения о тебе, приятно ли жене смотреть на это, когда твой мужик счастливый с бабой чужой на фото? И типо:"Наташа прости", некое издевательство, да и Андрей этот не лучше", – подчеркнули пользователи Сети.