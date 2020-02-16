Звезда проекта показала переделанную грудь

Алена Рапунцель поделилась с подписчиками фото в купальнике. На снимке раздетая участница шоу "Дом-2" сидит рядом с джакузи и демонстрирует свои новые формы. Несмотря на преобразившее тело, подписчики в "Инстаграм" продолжают ругать Рапунцель из-за поведения и скандала в семье.

Уже долгое время Алена воет на проекте со своей сестрой Ольгой. Родственницы постоянно критикуют друг друга и продолжают вспоминать старые обиды. К конфликту двух сестер присоединилась и их мать.

"Оля и Дима сделали свои выводы из конфликта с Татьяной Владимировной. Пара решила, что лучшее – это жить вообще без мамы. А потом еще и Оля назвала маму "овцой неблагодарной", – пишет редакция журнала "Дом-2".

Зрители передачи разделились на два лагеря: одни критикуют Ольгу Рапунцель, другие – Алену Рапунцель. Однако к последней у поклонников "Дома-2" претензий больше. Им кажется, что звезда шоу ведет себя распущенно и слишком часто меняет мужчин.

"Алена со стороны кажется, что тебе в этой жизни нужен только секс и все. И плевать на всех и на ребенка тоже", "Не понимаю, знакома три-четыре дня, уже знакомит с матерью, ребенком, отцом ребенка... И.е впускает в семью. Зачем?", "Все, конечно, понимаю, но что-то ты как-то безрассудно себя ведешь, то с одним, то с другим", "Ну нафига такие фотки выкладывать? Ты кого хочешь ими завлечь?" – пишут под фото Рапунцель (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Алена Рапунцель бросилась на любовника из-за интимных откровений.