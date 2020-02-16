Рапунцель из "Дома-2" обнажилась после скандала
Алена Рапунцель поделилась с подписчиками фото в купальнике. На снимке раздетая участница шоу "Дом-2" сидит рядом с джакузи и демонстрирует свои новые формы. Несмотря на преобразившее тело, подписчики в "Инстаграм" продолжают ругать Рапунцель из-за поведения и скандала в семье.
Уже долгое время Алена воет на проекте со своей сестрой Ольгой. Родственницы постоянно критикуют друг друга и продолжают вспоминать старые обиды. К конфликту двух сестер присоединилась и их мать.
"Оля и Дима сделали свои выводы из конфликта с Татьяной Владимировной. Пара решила, что лучшее – это жить вообще без мамы. А потом еще и Оля назвала маму "овцой неблагодарной", – пишет редакция журнала "Дом-2".
Зрители передачи разделились на два лагеря: одни критикуют Ольгу Рапунцель, другие – Алену Рапунцель. Однако к последней у поклонников "Дома-2" претензий больше. Им кажется, что звезда шоу ведет себя распущенно и слишком часто меняет мужчин.
"Алена со стороны кажется, что тебе в этой жизни нужен только секс и все. И плевать на всех и на ребенка тоже", "Не понимаю, знакома три-четыре дня, уже знакомит с матерью, ребенком, отцом ребенка... И.е впускает в семью. Зачем?", "Все, конечно, понимаю, но что-то ты как-то безрассудно себя ведешь, то с одним, то с другим", "Ну нафига такие фотки выкладывать? Ты кого хочешь ими завлечь?" – пишут под фото Рапунцель (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее Алена Рапунцель бросилась на любовника из-за интимных откровений.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик