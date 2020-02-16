В семье у звезды проекта произошло горе

Илья Яббаров рассказал о трагедии с его родственницей. Племянница участника шоу "Дом-2" ушла из жизни. Телезвезда тяжело переживает произошедшее и рассказывает, что не может сдержать слезы.

Что именно произошло с девочкой, Яббаров не уточнил. Участник шоу попросил у родственницы прошения за все и написал, как трудно ему сейчас.

"Не могу в это даже поверить внутри боль и горе. Почему так рано уходят из жизни дети((((( 17 лет, мы всегда тебя будем помнить. Пишу пост, а слезы не могу остановить(((( покойся с миром", - написал участник телестройки в "Инстаграм".

Поклонники не смогли пройти мимо трагедии Яббарова и в социальных сетях подержали его комментариями.