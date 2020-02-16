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"Слезы не могу остановить": участник "Дома-2" заговорил о страшной трагедии

"Слезы не могу остановить": участник "Дома-2" заговорил о страшной трагедии
Илья Яббаров. Фото: instagram.com/yabbarov_555
В семье у звезды проекта произошло горе

Илья Яббаров рассказал о трагедии с его родственницей. Племянница участника шоу "Дом-2" ушла из жизни. Телезвезда тяжело переживает произошедшее и рассказывает, что не может сдержать слезы.

Что именно произошло с девочкой, Яббаров не уточнил. Участник шоу попросил у родственницы прошения за все и написал, как трудно ему сейчас.

"Не могу в это даже поверить внутри боль и горе. Почему так рано уходят из жизни дети((((( 17 лет, мы всегда тебя будем помнить. Пишу пост, а слезы не могу остановить(((( покойся с миром", - написал участник телестройки в "Инстаграм".

Поклонники не смогли пройти мимо трагедии Яббарова и в социальных сетях подержали его комментариями.

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Андрей Кадетов. Фото: instagram.com/andrey_kadetov Мария Политова. Фото: instagram.com/love___tv/
Анастасия Тарасюк. Фото: instagram.com/anastasiatarasyuk/ Светлана Устиненко. Фото: instagram.com/svetlana_ust Полина Лобанова. Фото: instagram.com/spletni_com
Дарья ПЕТРОВА

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