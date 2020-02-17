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Водонаева прячется от народа после скандала

Водонаева прячется от народа после скандала
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" выходит на улицу с платком на лице

Алена Водонаева прячется от публики после высказываний о российских семьях и материнском капитале. Бывшую участницу телестройки застали в длинном черном пальто, шляпе с широкими полями и платке, скрывающем лицо так, что на виду остались только ее глаза. Такой она показана на видео в "Инстаграм" ведущей шоу "Алена, блин!" Алены Жигаловой.

В ролике звезда "Дома-2" в практически неузнаваемом виде идет по улице с мужчиной. Когда коллега по телевидению поздоровалась с нею, она изобразила удивление. Жигалова написала, что надеялась снять испугавшихся коронавируса прохожих, а это оказалась скрывающаяся после вызова в полицию Водонаева. Впрочем, добавила она, видео постановочное, хоть и правдивое.

Журналистка не скрывает, что в скандале с экс-участницей телестройки она заняла ее сторону. Водонаева уже давала интервью для шоу "Алена, блин!", и его ведущая отметила, что не прочь позвать звезду еще раз. "Ты мощь!" – обратилась она к модели в своей публикации.

Ситуацию, в которой оказалась знаменитость, продолжают бурно обсуждать в Сети. Мнения пользователей разделились и под постом Жигаловой: "... (зачем – прим. ред.) нужна эта Алена – не интересна и противна эта "личность", "Жду эфир с Водонаевой! Правильная позиция, свое мнение!".

Скандал разгорелся после заявлений Алены Водонаевой о материнском капитале – слова модели оскорбили жителя Йошкар-Олы, который и написал заявление в полицию. Теперь телеведущей грозит штраф 300 тыс. руб. или до 6 лет лишения свободы.

Ранее звезду "Дома-2" допросила полиция.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А что, у борделя Дом 2 есть звезды? Тупая, самонадеянная шлюшка решила пойти по стопам создательницы Дом 2-собчачки! Но забыла, где собчачка и где какая то Водонаева!
игорь
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один ей лишь минус
почему так не говорила и про пенсию
а это куда более острая проблема для всех
жду когда скажет что пенсию украли тоже
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