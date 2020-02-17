Водонаева прячется от народа после скандала
Алена Водонаева прячется от публики после высказываний о российских семьях и материнском капитале. Бывшую участницу телестройки застали в длинном черном пальто, шляпе с широкими полями и платке, скрывающем лицо так, что на виду остались только ее глаза. Такой она показана на видео в "Инстаграм" ведущей шоу "Алена, блин!" Алены Жигаловой.
В ролике звезда "Дома-2" в практически неузнаваемом виде идет по улице с мужчиной. Когда коллега по телевидению поздоровалась с нею, она изобразила удивление. Жигалова написала, что надеялась снять испугавшихся коронавируса прохожих, а это оказалась скрывающаяся после вызова в полицию Водонаева. Впрочем, добавила она, видео постановочное, хоть и правдивое.
Журналистка не скрывает, что в скандале с экс-участницей телестройки она заняла ее сторону. Водонаева уже давала интервью для шоу "Алена, блин!", и его ведущая отметила, что не прочь позвать звезду еще раз. "Ты мощь!" – обратилась она к модели в своей публикации.
Ситуацию, в которой оказалась знаменитость, продолжают бурно обсуждать в Сети. Мнения пользователей разделились и под постом Жигаловой: "... (зачем – прим. ред.) нужна эта Алена – не интересна и противна эта "личность", "Жду эфир с Водонаевой! Правильная позиция, свое мнение!".
Скандал разгорелся после заявлений Алены Водонаевой о материнском капитале – слова модели оскорбили жителя Йошкар-Олы, который и написал заявление в полицию. Теперь телеведущей грозит штраф 300 тыс. руб. или до 6 лет лишения свободы.
Ранее звезду "Дома-2" допросила полиция.
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