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Водонаева дает объяснения полиции из-за слов о "быдло-россиянах"

В отделение звезда прибыла вместе со своими адвокатами

Телеведущая Алена Водонаева прибыла в полицию для дачи объяснений из-за своей публикации в Инстаграм о целесообразности материнского капитала. 

Как пишет РИА "Новости", звезда прибыли в отделение вместе со своими адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым. Комментировать что-либо прессе Водонаева отказалась, пообещав, что пообщается после. 

Бывшая участника "Дома-2" и блогер Алена Водонаева ранее выразила мнение о том, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки" будут рожать лишь для того, чтобы получить социальные выплаты. Это вызвало ряд негативных оценок как со стороны общества, так и со стороны властей. 

Сергей САЗОНОВ

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