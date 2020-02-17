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Рапунцель из "Дома-2" напрягла ягодицы в лосинах

Рапунцель из "Дома-2" напрягла ягодицы в лосинах
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
Звезда проекта продолжает менять свое тело

Алена Рапунцель, похоже, решила полностью преобразить свою внешность. Сначала участница шоу "Дом-2" увеличила бюст и сделала пластику носа, затем обратилась к стоматологу, чтобы обрести улыбку мечты. Пришла очередь ягодиц – их Алена Рапунцель решила накачать с помощью тренажера.

Участница проекта показала в "Инстаграм", как занимается с личным тренером. Специалист на кадрах из ролика следит за тем, как Рапунцель в обтягивающих лосинах напрягает свои ягодицы.

"Мои новые увлечения по выходным", – подписала Алена в социальных сетях.

Кроме внешности забот у звезды телестройки хватает. Она пытается разобраться в своих сложных отношениях с сестрой. Ольга и Алена продолжают скандалить, несмотря на то, что одна является молодой мамой, а другая сейчас находится в положении.

Недавно конфликт участниц чуть не вылился в драку. Пострадавшей могла стать Эвелина Бледанс – актриса встала на сторону Ольги Рапунцель, после чего к ней бросилась Алена Рапунцель.

Приходится звезде шоу отбиваться и от подписчиков. Они считают, что Алена Рапунцель слишком часто меняет мужчин.

Дарья ПЕТРОВА

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