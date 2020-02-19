"Слишком горячая": полуголую звезду "Дома-2" избил любовник
Юлия Белая и Евгений Ромашов в очередной раз выяснили отношения с применением физической силы. Любовники, которые то расстаются, то снова сходятся, сначала кричали друг на друга, а затем подрались. Парень таскал девушку по полу и зажимал на диване, позже ему самому досталось от нее.
Во время драки на глазах у зрителей то и дело оказывались обнаженные части тела красотки. Ее короткое платье постоянно задиралось вверх, а грудь едва не вывалилась из декольте.
Причиной стычки любовников, судя по их разговору, стала зависимость Юлии от алкоголя.
"Если ты выбираешь алкоголь, мы с тобой расстаемся. Каждый раз, когда ты пьешь, у тебя начинается белка. Я не хочу так жить", – так Ромашов пытался вразумить возлюбленную.
Зрители, увидевшие эпизод, разделилась на два лагеря. Одни ругали Белую за недостойное поведение, другие заявили, что участник "Дома-2" перегнул палку. Один из пользователей предположил, что звезда проекта сейчас чересчур эмоциональна, но потом может успокоиться, стать матерью и женой.
"Сейчас слишком горячая, а когда родит – изменится", "Она получает ровно такое же отношение, какое заслуживает. Закодируйте уже ее там. Алкашку неадекватную", "Она постоянно полуголая, вымя напоказ", "Пить не умеет", "Почему их не уберут с проекта? Все может закончиться печально", "Вся страна смотрит, как все пьют, а потом бьют!" – высказали мнения подписчики в "Инстаграм".
Ранее "Утро" рассказывало о самых успешных экс-участниках "Дома-2".
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