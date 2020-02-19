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Водонаева повертела ягодицами на вечеринке

Водонаева повертела ягодицами на вечеринке
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
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Бывшая участница "Дома-2" натянула обтягивающие брюки

Алена Водонаева появилась на публике в эффектном наряде. Для вечеринки она выбрала образ ковбоя – надела сапоги, шляпу и джинсы, которые подчеркнули ее выделяющийся зад. Звезда "Инстаграм" повертела ягодицами перед камерой, а видео опубликовала в соцсети.

"На таких высоких каблуках красиво можно только стоять", – подписала она пост. И добавила, что теперь не может проводить много времени на подобных мероприятиях, так как записывает видео для своего канала на "Ютуб".

Недавно Алена Водонаева оказалась в центре скандала из-за высказывания о материнском капитале и многодетных семьях. Сначала красотку критиковали в интернете, затем в дело вмешалась полиция.

Чтобы отстоять свою точку зрения, брюнетка обратилась за помощью к Екатерине Гордон. А теперь поддерживает интерес к ситуации с помощью социальных сетей.

Однако пользователи больше внимание обращают на формы красотки. "Печально, что затрагиваете важные социальные темы, а постите такую пошлятину. Отписываюсь", "Детка, ты просто космос", "Эти джинсы очень хорошо смотрятся на тебе", "Какая Алена нереальная, и лицом, и телом", "Алена, Вы секс-бомба. Очень идет этот образ ", "Огонь женщина", – высказались комментаторы.

Ранее Алена Водонаева разозлилась из-за долгов, о которых рассказали журналисты. 

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Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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