Бывшая участница "Дома-2" натянула обтягивающие брюки

Алена Водонаева появилась на публике в эффектном наряде. Для вечеринки она выбрала образ ковбоя – надела сапоги, шляпу и джинсы, которые подчеркнули ее выделяющийся зад. Звезда "Инстаграм" повертела ягодицами перед камерой, а видео опубликовала в соцсети.

"На таких высоких каблуках красиво можно только стоять", – подписала она пост. И добавила, что теперь не может проводить много времени на подобных мероприятиях, так как записывает видео для своего канала на "Ютуб".

Недавно Алена Водонаева оказалась в центре скандала из-за высказывания о материнском капитале и многодетных семьях. Сначала красотку критиковали в интернете, затем в дело вмешалась полиция.

Чтобы отстоять свою точку зрения, брюнетка обратилась за помощью к Екатерине Гордон. А теперь поддерживает интерес к ситуации с помощью социальных сетей.

Однако пользователи больше внимание обращают на формы красотки. "Печально, что затрагиваете важные социальные темы, а постите такую пошлятину. Отписываюсь", "Детка, ты просто космос", "Эти джинсы очень хорошо смотрятся на тебе", "Какая Алена нереальная, и лицом, и телом", "Алена, Вы секс-бомба. Очень идет этот образ ", "Огонь женщина", – высказались комментаторы.

Ранее Алена Водонаева разозлилась из-за долгов, о которых рассказали журналисты.