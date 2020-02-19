Фруде Берг рассказал, как защищал честь телеведущей в СИЗО "Лефортово"

Симпатия к Ольге Бузовой стала причиной ссоры обвиненного в шпионаже норвежца и российского заключенного. Фруде Берг, рассказал, что поругался с сокамерником, когда находился в московском следственном изоляторе.

"Я любил смотреть ТНТ, программу "Дом-2", а он не мог понять, почему мужчина моих лет может сидеть и смотреть это", – объяснил он. А также добавил, что пытался поговорить с заключенным об артистке, но тот вышел из себя, пишет РИА "Новости".

Однажды сокамерник подошел к телевизору, когда иностранец в очередной раз смотрел шоу с брюнеткой, и показал жестами, что выбросит монитор в туалет. Норвежец не растерялся и бросил в унитаз бутерброд заключенного. На вопрос, зачем он это сделал, Берг ответил, что Ольга "тоже хочет есть".

Напомним, в 2017 г. сотрудники ФСБ задержали подданного Норвегии, когда он получил документы, содержащие секретные данные о Военно-морском флоте РФ. На суде он объяснил, что не знал, насколько важны бумаги, которые надо забрать, и заявил, что его подставили.

Несмотря на то что Фруде Берг был задержан в России, шпион посоветовал соотечественникам не бояться посещать нашу страну.