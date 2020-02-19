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Норвежский шпион поругался с сокамерником из-за Бузовой

Фруде Берг рассказал, как защищал честь телеведущей в СИЗО "Лефортово"

Симпатия к Ольге Бузовой стала причиной ссоры обвиненного в шпионаже норвежца и российского заключенного. Фруде Берг, рассказал, что поругался с сокамерником, когда находился в московском следственном изоляторе.

"Я любил смотреть ТНТ, программу "Дом-2", а он не мог понять, почему мужчина моих лет может сидеть и смотреть это", – объяснил он. А также добавил, что пытался поговорить с заключенным об артистке, но тот вышел из себя, пишет РИА "Новости". 

Однажды сокамерник подошел к телевизору, когда иностранец в очередной раз смотрел шоу с брюнеткой, и показал жестами, что выбросит монитор в туалет. Норвежец не растерялся и бросил в унитаз бутерброд заключенного. На вопрос, зачем он это сделал, Берг ответил, что Ольга "тоже хочет есть".

Напомним, в 2017 г. сотрудники ФСБ задержали подданного Норвегии, когда он получил документы, содержащие секретные данные о Военно-морском флоте РФ. На суде он объяснил, что не знал, насколько важны бумаги, которые надо забрать, и заявил, что его подставили. 

Несмотря на то что Фруде Берг был задержан в России, шпион посоветовал соотечественникам не бояться посещать нашу страну. 

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ЛЕДОВСКИХ

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