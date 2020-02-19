Бывшая участница проекта показалась в боди

Маргарита Овсянникова опубликовала новые снимки в соцсети. На одном из них экс-звезда "Дома 2" позирует на скалах в просвечивающем длинном платье зеленого цвета. Через ткань пользователи соцсетей увидели нижнее белье знаменитости. На другом кадре девушка стоит в розовой накидке с объемными рукавами. Она надела под наряд черный боди, который открыл ее ноги.

Маргарита спросила в "Инстаграм", нравятся ли аудитории ее образы. Фанаты поддержали свою любимицу и в признались ей в любви.

"Марго ты красавица во всех нарядах", "Какое шикарное платье", "Образы просто великолепные! Ты королева!", "Очень красиво", "Марго, ты лучшая, песня, и клип, и ты шикарные", "Красотка!", "Суперрр фото", "Все ярко и красиво, тебе очень идет", – написали комментаторы.

До этого Маргарита прошлась по улице полуголой.