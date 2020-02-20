Экс-звезду "Дома-2" отправили работать в магазин для взрослых

Публично рассуждавшая об абортах и материнском капитале Алена Водонаева произвела фурор в соцсетях после того, как пропиарила анальные пробки, полагает журналист Михаил Шахназаров. По его мнению, удачный дебют рекламы секс-игрушек добавил очков бывшей участнице телестройки в глазах потенциальных работодателей.

Представитель СМИ прочит теледиве карьеру в секс-шопе. При этом журналист не верит, что ей удастся добиться больших успехов на другом поприще. Поскольку откровенная агитация анальных пробок, отметил он, говорит об упущении в воспитании брюнетки.

Впрочем, в беседе с "Царьградом" Шахназаров нашел оправдание такому поведению роковой красотки. По словам обозревателя, ради хайпа Водонаева готова на многое, ведь, скорее всего, именно реклама – основной источник ее дохода.

"Мне хочется верить в то, что Алена... продолжит делать то, что у нее хорошо получается... Другая бы девушка на ее месте извинилась. Она бы сказала: извините, я как-то неправильно сформулировала свои мысли. Извините, я была резка, извините, мне не стоило вообще ввязываться в эту историю", – пояснил журналист, передает РИА ФАН.

Сама же Алена уверена, что скандал вокруг ее персоны развернулся неслучайно. В "Инстаграм" она заявила, что пресса на протяжении достаточно долгого времени делает из нее "врага государства". А также пожаловалась на необъективность СМИ и пообещала больше не ходить ни на одно ток-шоу.

Напомним, после новости о материнском капитале за первого ребенка на модель и теледиву обрушилась волна критики. А житель Йошкар-Олы написал на нее заявление в полицию, посчитав рассуждения модели о "быдло-россиянах" оскорбительными.

Ранее Водонаева призналась в том, что у нее каждый вечер "секс по расписанию".