Декольте ведущей "Дома-2" не дает покоя журналистам и поклонникам

Ольга Бузова дала комментаторам новый повод для обсуждений. В "Инстагарм" певица выложила видео, где она танцует в обтягивающем топе. Все внимание было приковано, конечно, к груди звезды. Ее она, по слухам, увеличила.

Некоторые пользователи просят Бузову сознаться в операции, другие опять указывают на беременность телезвезды. Кто-то из комментаторов считает, что Ольга специально поднимает ажиотаж вокруг бюста, положив что-то в лифчик.

"Бузова налепила туалетной бумаги в грудь, теперь все думают, что выросли", "Если бы не плоский живот, то реально была б уверена, что вы в положении. Грудь у вас живет своей жизнью", "она ж увеличила ее", "Отросли к 30 годам?", "Ну точно что-то с грудью стало", "Откуда такая роскошная грудь", – интересуются пользователи в "Инстаграм" Бузовой.

Изменения в фигуре знаменитости журналисты и поклонники заметили после Нового года, когда Бузова поехала отдыхать со своим возлюбленным. В отпуске ведущая шоу "Дом-2" постоянно ходила в купальнике – так подписчики и увидели, что с грудью Бузовой что-то происходит. Сделала ли Ольга пластическую операцию на самом деле – непонятно.

Ранее "Утро" рассказывало, как изменилась Ольга Бузова после участия в "Доме-2".