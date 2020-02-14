В Инстаграме певица нарядилась медсестрой

Ольга Бузова выложила в инстаграм-аккаунт фотографию, где предстала в образе медсестры. Так телеведущая поздравила своего молодого человека с Днем всех влюбленных.

На снимке певица в коротком платье поправляет подвязку на бедре. Ольга Бузова дополнила наряд глубоким декольте, белыми чулками в сетку и чепчиком с красным крестом. Артистка встала на высокие каблуки, чтобы подчеркнуть длину ног.

Под постом Ольга Бузова спросила возлюбленного Давида Манукяна, понравился ли ему сюрприз. Исполнительница поздравила 20-миллионную аудиторию с праздником святого Валентина и пожелала подписчикам искренней любви.

Ранее Бузову пристыдили за интимное видео с любовником.