Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Ольга Бузова задрала юбку для любовника

Ольга Бузова задрала юбку для любовника
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/
В Инстаграме певица нарядилась медсестрой

Ольга Бузова выложила в инстаграм-аккаунт фотографию, где предстала в образе медсестры. Так телеведущая поздравила своего молодого человека с Днем всех влюбленных. 

На снимке певица в коротком платье поправляет подвязку на бедре. Ольга Бузова дополнила наряд глубоким декольте, белыми чулками в сетку и чепчиком с красным крестом. Артистка встала на высокие каблуки, чтобы подчеркнуть длину ног. 

Под постом Ольга Бузова спросила возлюбленного Давида Манукяна, понравился ли ему сюрприз. Исполнительница поздравила 20-миллионную аудиторию с праздником святого Валентина и пожелала подписчикам искренней любви. 

Ранее Бузову пристыдили за интимное видео с любовником. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей