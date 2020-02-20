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Звезда "Дом-2" выпятила ягодицы в ресторане

Звезда "Дом-2" выпятила ягодицы в ресторане
Мария Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
Бывшая участница проекта влезла в обтягивающее платье

Мария Кохно пришла в ресторан на день рождения к другу. Для праздника блондинка выбрала наряд, который подчеркнул все ее формы  – грудь и пышные ягодицы, которые она выпятила на фото.

Снимок в обтягивающем платье Кохно разместила в "Инстаграм". Одни подписчики считают девушку соблазнительной и привлекательной. Другие сравнили экс-участницу шоу "Дом-2" с кентавром и раскритиковали за выбранную позу.

"Ой, ну куда же без попы кентавра то", "Маша бомба!", "Отлично выглядишь!", "Зачем зад оттопырила, думаешь красиво?", "У Машки ум в пятой точке, две пустышки", "Мария, вам очень идет это платье, вы красотки", "Красивая куколка" – написали под фото звезды "Дома-2".

Сексуальные фотографии, на которых Мария Кохно демонстрирует ягодицы и пышную грудь, подаренную хирургом, в ее "Инстаграм" появляются все чаще. Но когда-то девушка выглядела совсем не так. Несколько лет назад бывшая участница "Дома-2" страдала от анорексии.

Ранее "Утро" показало, как выглядят звезды "Дома-2" без фотошопа и пластики. 

Дарья ПЕТРОВА

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