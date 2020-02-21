Возлюбленная звезды телестройки планирует родить от него ребенка

Венцеслав Венгражановский – один и самых известных участников "Дома-2". Построить любовь на периметре ему так и не удалось, зато в обычной жизни молодой человек нашел себе невесту. Правда, отношения у них складываются не очень гладко. Его избранница сделала неожиданное признание перед свадьбой.

Девушка рассказала, что слухи об алкогольной зависимости парня преувеличены, но он бывает неадекватен. Несмотря на все это, возлюбленная планирует родить от него ребенка.

"Он меня не бил, но эмоциональному насилию подвергал. Я бы хотела от Венца детей: он прекрасно понимает, что пора становиться отцом, но пока мы не готовы. У нас нестабильные отношения: невозможно жить как на пороховой бочке", – рассказала девушка StarHit.

Сам Венгражановский признался, что безумно рад предстоящему событию и верит, что, наконец, встретил ту самую. Для своей невесты бывший участник "Домf-2" уже купил кольцо, за которое заплатил почти 70 тыс. рублей.

Ранее "Утро" рассказывало, как сложилась жизнь бывших участников "Дома-2" после их ухода с проекта.