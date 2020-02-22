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Бузова нацепила шубу из мишуры поверх микротопа

Бузова нацепила шубу из мишуры поверх микротопа
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая "Дома-2" едва прикрыла ягодицы модным нарядом

Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграм" снимок с новой фотосессии. В кадре певица, смотря вдаль, позирует в ультракороткой юбке, микро-топе и искусственной шубе, сделанной из блестящей мишуры.

"Мужчина, если бы и смог понять, что думает женщина, все равно не поверил бы", – загадочно подписала фото звезда.

Пока одни поклонники обсуждали подпись и переживали в комментариях о том, что Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном, другие обратили внимание на ее нежный образ.

"Простите за вопрос, вы с Давидом вместе или расстались?", "Красивая кошечка", "Ну что за принцесса", "Ангел во плоти", "Очаровательная, очень милая и красивая", "Королева", "Клевая", "Образ шикарный", "Ольга ты прекрасна! Ты жар-птица!", "Фигурка просто топ", - отметили фанаты.

Недоброжелатели посмеялись над Бузовой из-за необычной шубы, а также раскритиковали ее за то, что она, по их мнению, злоупотребляет графическими редакторами.

"Шубка то с какого зверька? Гламурный песец?", "Классный прикид", "Это что за требуха", "Хватит себя так фотошопить, на самом деле ты не такая", – подчеркнули интернет-пользователи. 

Ранее полуголая Ольга Бузова покаталась на любовнике Давиде Манукяне. 

Полина ИВАНОВА

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