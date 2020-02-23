Красавица рассказала о проблемах женщин "за 40"

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова подтвердила отношения с новым кавалером, разместив снимок в "Инстаграме". Для поездки пара выбрала самый романтичный город мира – Париж.

Ольга сфотографировалась в ресторане с бокалом красного вина в руке. Нарядилась звезда в черное платье, отделанное сеточкой, которая прикрывает декольте. На шее у нее красуется черная лента с католическим крестом.

"Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. С женщинами все гораздо сложнее... А с женщинами 40+ тем более... Но я точно знаю, что каждый человек заслуживает счастья. Дело за малым – верить в него и дождаться. Я верила", – написала исполнительница под фото.

Снимок привел в восторг подписчичков Орловой. В комментариях отметились многие звезды отечественного шоу-бизнеса. "Светишься", – написала Ольга Бузова. "Нежнейшая!" – добавила Екатерина Андреева.

Больше всего поклонников волнует вопрос, кто же стал счастливцем, добившемся расположения экс-солистки группы "Блестящие". Ольга часто заставляет поклонников нервничать из-за изменений в своей личной жизни. На 14 февраля звезда "Дома-2" разместила у себя в "Инстаграме" снимок с Андреем Малаховым. На фото пара с разных сторон кусает леденец в форме сердца. Фанаты отреагировали неоднозначно: кто-то отметил, что из певицы и телеведущего вышла бы отличная пара. Кто-то просто посмеялся над забавным фото.