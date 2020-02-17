Подписчики оценили неожиданный наряд популярного телеведущего

Андрей Малахов опубликовал в "Инрстаграм" фотографии в костюме акулы с шутливой подписью: "Когда ты немножко #babyshark ... Ок, #daddyshark или Акула – каракула".

Подписчики оценили новый образ телеведущего и поддержали его умение оставаться в позитивном расположении духа.

"Всегда надо быть ребенком. Так веселее жить. И дети и подростки тебя любят", "Талант не купишь, а ты очень хороший человек и талантливый ведущий", – отреагировали пользователи соцсети.

Андрей Малахов начал карьеру на телевидении в далеком 1992 году. На Первом канале он проработал вплоть до 2017 г., после этого перешел на "Россию 1". Причиной ухода, по словам ведущего, стало отношение коллег по цеху. Они продолжали видеть в нем "мальчика, приносящего кофе", а не сотрудника, который способен давать каналу рейтинги.

Как писали Дни.ру, сославшись на "самых беспристрастных комментаторов", причиной скандала с увольнением Андрея Малахова могло стать стремление ведущего надавить на руководство Первого канала и таким образом добиться своих личных целей. Одной из них, по слухам, было желание выпускать программы самостоятельно, а не под руководством Константина Эрнста.

BBC Russia предоставило другую информацию. Их источники уверяют, что уволиться ведущему пришлось из-за передачи "Пусть говорят". Продюсеры решили внести в шоу ряд изменений, в том числе добавить политических тем, против чего Малахов выступил категорически против.