Малахов втиснулся в костюм "акулы-каракулы"
Андрей Малахов опубликовал в "Инрстаграм" фотографии в костюме акулы с шутливой подписью: "Когда ты немножко #babyshark ... Ок, #daddyshark или Акула – каракула".
Подписчики оценили новый образ телеведущего и поддержали его умение оставаться в позитивном расположении духа.
"Всегда надо быть ребенком. Так веселее жить. И дети и подростки тебя любят", "Талант не купишь, а ты очень хороший человек и талантливый ведущий", – отреагировали пользователи соцсети.
Андрей Малахов начал карьеру на телевидении в далеком 1992 году. На Первом канале он проработал вплоть до 2017 г., после этого перешел на "Россию 1". Причиной ухода, по словам ведущего, стало отношение коллег по цеху. Они продолжали видеть в нем "мальчика, приносящего кофе", а не сотрудника, который способен давать каналу рейтинги.
Как писали Дни.ру, сославшись на "самых беспристрастных комментаторов", причиной скандала с увольнением Андрея Малахова могло стать стремление ведущего надавить на руководство Первого канала и таким образом добиться своих личных целей. Одной из них, по слухам, было желание выпускать программы самостоятельно, а не под руководством Константина Эрнста.
BBC Russia предоставило другую информацию. Их источники уверяют, что уволиться ведущему пришлось из-за передачи "Пусть говорят". Продюсеры решили внести в шоу ряд изменений, в том числе добавить политических тем, против чего Малахов выступил категорически против.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик