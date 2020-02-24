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Полуголая Бузова раздвинула ноги на песке

Полуголая Бузова раздвинула ноги на песке
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка в наряде с открытой спиной присела у воды

Ольга Бузова поздравила мужчин с 23 февраля новым пляжным фото. В кадре звезда "Дома-2" позирует в голубом купальнике с открытой спиной на берегу моря, развернувшись вполоборота. Ноги с прилипшим к ним песком артистка вытянула вперед, слегка их раздвинув, а сама наклонилась вперед.

В описании к посту Ольга поблагодарила всех тех, кто защищает нашу страну. Не забыла певица и о врачах, которые сейчас борются с коронавирусом. "С праздником, наши защитники, благодаря вам мы защищены по всем фронтам!" – заключила певица.

В комментариях на поздравления Бузовой отреагировал ее возлюбленный Давид Манукян, поблагодарив звезду за носки. Однако внимание подписчиков привлекли не слова Ольги, а ее фотография. В Сети раскритиковали звезду за использование фотошопа – по мнению пользователей, из-за обработки ее ноги выглядят слишком черными:

"Шпротина в панировке", "Сильный перебор с фильтром. Как будто гангрена на ногах", "Как это у нее получается, даже поздравляя мужчин, сделать акцент на себе", "Это что за лошадь?", "Отфотошопила, ноги чернее ночи".

Но в комментариях певицу не только критиковали – фотография получила и положительные отзывы. "Ты наш номер один", "Безумно красивая", "Лучшая", "Такая нежная", "Прекрасная лань", "Богиня", "Какое фото потрясающее", – написали Ольге ее фанаты в "Инстаграм".

Ранее Ольга Бузова снялась в короткой юбке и шубе из блестящей мишуры.

Карина СИРАЗОВА

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