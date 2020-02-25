Молодожены уже успели сыграть свадьбу и в США

Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова. Радостным событием экс-ведущая "Дома-2" поделилась на своей странице в "Инстаграм". Звезда опубликовала снимок, на котором они с мужем держатся за руки, а их пальцы украшают обручальные кольца.

Для торжества невеста выбрала белый брючный костюм и туфли-лодочки, жених был в темно-синем наряде. Жужа похвасталась кольцом с внушительным бриллиантом на безымянном пальце. По некоторым данным, роскошную свадьбу пара сыграла в подмосковной Барвихе. В своих "Инстаграм"-историях звезда "Дома-2" опубликовала видео с мероприятия, где показала белоснежный букет невесты, зал для торжества, а также собравшихся гостей.

Об отношениях телезвезды и гонщика стало известно еще в 2018 г.: после разрыва с Аленой Водонаевой Артем Маркелов увлекся другой участницей проекта. Эта свадьба для молодоженов стала не первой – ранее пара поженилась в США, и теперь решила устроить торжество уже в нашей стране.

Недавно в Сети появились слухи о беременности Жужи. Звезду телестройки заподозрили в измене с мужем Ксении Бородиной – ведущие поссорились несколько лет назад. Екатерина сплетни о ее романе с женатым сразу же опровергла.

Ранее стало известно о том, что в скандальном разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты замешана и Катя Жужа – певец изменял беременной жене с участницей "Дома-2".