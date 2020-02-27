"Это был секрет": Рапунцель из "Дома-2 выбирает свадебное платье
Алена Рапунцель, похоже, начала готовиться к свадьбе. Звезда "Дома-2" пришла в салон, где примерила несколько подвенечных нарядов и продемонстрировала, как будет бросать букет невесты.
В нарядах участница телестройки дефилировала перед камерой, а после видео выложила в "Инстаграм", написав: "#невеста", "замуж?". А также попросила подписчиков помочь ей с выбором. При этом прямо о важном событии она не заявила.
"Колись, что ты просто замуж выходишь", – говорит ей на видео знакомая. "Это был секрет, зачем ты его рассказала", – отвечает девушка.
Избранником 23-летней Алены Рапунцель может стать новый герой проекта, с которым они вместе уже несколько недель. Замужем участница шоу "Дом-2" пока не была, но успела родить сына от другого участника телестройки.
Подписчики девушки в "Инстаграм" считают, что ей нужно вести себя скромнее и больше думать не о личной жизни, а о сыне. К новому роману звезды "Дома-2" они относятся скептически.
"А что, у Алены опять любоффф? И опять не к ребенку", "Это кино мы уже видели с другими мужиками", "Каждого облизывает, противно смотреть", "Нужно быть целомудреннее", "Очередной мужик, уже не сосчитать какой по счету, сыном почаще занимайся", – резко высказались интернет-пользователи.
Ранее "Утро" рассказывало о том, как Алена Рапунцель бросилась на известную актрису с бутылкой и оголилась на кушетке.
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