Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Это был секрет": Рапунцель из "Дома-2 выбирает свадебное платье

"Это был секрет": Рапунцель из "Дома-2 выбирает свадебное платье
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
Участницу проекта засняли в магазине во время примерки

Алена Рапунцель, похоже, начала готовиться к свадьбе. Звезда "Дома-2" пришла в салон, где примерила несколько подвенечных нарядов и продемонстрировала, как будет бросать букет невесты.

В нарядах участница телестройки дефилировала перед камерой, а после видео выложила в "Инстаграм", написав: "#невеста", "замуж?". А также попросила подписчиков помочь ей с выбором. При этом прямо о важном событии она не заявила.

"Колись, что ты просто замуж выходишь", – говорит ей на видео знакомая. "Это был секрет, зачем ты его рассказала", – отвечает девушка.

Избранником 23-летней Алены Рапунцель может стать новый герой проекта, с которым они вместе уже несколько недель. Замужем участница шоу "Дом-2" пока не была, но успела родить сына от другого участника телестройки.

Подписчики девушки в "Инстаграм" считают, что ей нужно вести себя скромнее и больше думать не о личной жизни, а о сыне. К новому роману звезды "Дома-2" они относятся скептически.

"А что, у Алены опять любоффф? И опять не к ребенку", "Это кино мы уже видели с другими мужиками", "Каждого облизывает, противно смотреть", "Нужно быть целомудреннее", "Очередной мужик, уже не сосчитать какой по счету, сыном почаще занимайся", – резко высказались интернет-пользователи. 

Ранее "Утро" рассказывало о том, как Алена Рапунцель бросилась на известную актрису с бутылкой и оголилась на кушетке

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей