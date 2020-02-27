Бывшая участница "Дома-2" показалась за границей в необычном виде

Алена Водонаева сейчас находится в Лондоне. На улицу британской столицы телезвезда вышла в брючном костюме, домашних тапках и с полотенцем на голове. При этом глаза знаменитости были скрыты за очками.

Под видео бывшая участница "Дома-2" предупредила, что еще несколько дней будет не на связи, так как отдыхает. "Лондонский дождь – моя медитация еще на несколько дней. Абонент не отвечает и временно недоступен. Благодарю всех, кто не дергает меня и не пишет. Любите дождь так, как люблю его я?" – написала она в "Инстаграм".

Возможно, расслабиться брюнетка решила после последних событий, связанных с ее громкими высказываниями о материнском капитале и многодетных семьях. Из-за поста в соцсети Водонаеву даже вызвали в полицию. Позже вскрылась информацией о ее долгах.

К звезде в интернете теперь относятся по-разному. Однако подписчики не перестают восхищаться как внешностью телезвезды, так и ее позицией.

"К лицу тебе Лондон", "Красивая очень. Сильная. Харизматичная", "Отдыхайте и набирайтесь сил", "Дерзкая и умная", "Алена, вы большая молодец", – прокомментировали пользователи.

Ранее "Утро" писало, как Алена Водонаева повертела ягодицами на вечеринке, а также с поднятыми вверх руками и раздвинутыми ногами вильнула телом и оттопырила ягодицы.