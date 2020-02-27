Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Водонаева вышла на улицы Лондона в полотенце и тапочках

Водонаева вышла на улицы Лондона в полотенце и тапочках
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая участница "Дома-2" показалась за границей в необычном виде

Алена Водонаева сейчас находится в Лондоне. На улицу британской столицы телезвезда вышла в брючном костюме, домашних тапках и с полотенцем на голове. При этом глаза знаменитости были скрыты за очками.

Под видео бывшая участница "Дома-2" предупредила, что еще несколько дней будет не на связи, так как отдыхает. "Лондонский дождь – моя медитация еще на несколько дней. Абонент не отвечает и временно недоступен. Благодарю всех, кто не дергает меня и не пишет. Любите дождь так, как люблю его я?" – написала она в "Инстаграм".

Возможно, расслабиться брюнетка решила после последних событий, связанных с ее громкими высказываниями о материнском капитале и многодетных семьях. Из-за поста в соцсети Водонаеву даже вызвали в полицию. Позже вскрылась информацией о ее долгах.

К звезде в интернете теперь относятся по-разному. Однако подписчики не перестают восхищаться как внешностью телезвезды, так и ее позицией.

"К лицу тебе Лондон", "Красивая очень. Сильная. Харизматичная", "Отдыхайте и набирайтесь сил", "Дерзкая и умная", "Алена, вы большая молодец", – прокомментировали пользователи.

Ранее "Утро" писало, как Алена Водонаева повертела ягодицами на вечеринке, а также  с поднятыми вверх руками и раздвинутыми ногами вильнула телом и оттопырила ягодицы

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей