Экс-участница проекта в откровенном наряде рассказала о планах на март

Горячей фотографией порадовала своих подписчиков Маргарита Овсянникова – бывшая героиня шоу "Дом-2". На опубликованном в "Инстаграм" снимке Марго позирует в прозрачном кружевном корсете, на который накинула расстегнутую рубашку.

"Очень жду весну! Ведь это время, когда очень хорошо начинать что-то новое...У меня столько планов на март, но пока все в секрете", – подписала фото Овсянникова, на котором загадочно смотрит поверх очков.

Фанаты тут же откликнулись и осыпали звезду "Дома-2" комплиментами.

"Тоже жду весну. Ты чудесна, как чайная роза", "Супер", ", " Красотка, нравятся твои песни, удачи тебе, ждем новых", "Свои секреты береги... когда исполнятся – тогда и будешь радоваться" – ответили Марго поклонники.

Ранее Овсянникова в рубашке и сапогах полила себя из душа и станцевала без штанов.