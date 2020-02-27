Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Звезда "Дома-2" в прозрачном корсете сделала признание

Звезда "Дома-2" в прозрачном корсете сделала признание
Маргарита Овсянникова. Фото: instagram.com/mmmargaaret/
Экс-участница проекта в откровенном наряде рассказала о планах на март

Горячей фотографией порадовала своих подписчиков Маргарита Овсянникова – бывшая героиня шоу "Дом-2". На опубликованном в "Инстаграм" снимке Марго позирует в прозрачном кружевном корсете, на который накинула расстегнутую рубашку.

"Очень жду весну! Ведь это время, когда очень хорошо начинать что-то новое...У меня столько планов на март, но пока все в секрете", – подписала фото Овсянникова, на котором загадочно смотрит поверх очков. 

Фанаты тут же откликнулись и осыпали звезду "Дома-2" комплиментами. 

"Тоже жду весну. Ты чудесна, как чайная роза", "Супер", ", " Красотка, нравятся твои песни, удачи тебе, ждем новых", "Свои секреты береги... когда исполнятся – тогда и будешь радоваться" – ответили Марго поклонники.

Ранее Овсянникова в рубашке и сапогах полила себя из душа и станцевала без штанов.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей