Звезда "Дома-2" всегда заботится о своей фигуре

Ольга Бузова оказалась среди гостей на празднике Андрея Малахова, который был посвящен Масленице. На мероприятии она встретилась с Филиппом Киркоровым, которому призналась, что съела уже три блина. Чтобы еда не повредила фигуре, брюнетка начала приседать рядом с певцом и напрягать ягодицы. В этот момент на ней была надета мини-юбка.

Подробностями всего происходящего телеведущая делилась в "Инстаграм", где и рассказала, что уже год не ела блинов, а за вечер получилось скушать сразу три. Услышав это, поп-король, находящийся рядом, стал кричать.

"Андрей нам устроил просто невероятный праздник", – позже похвалила Ольга шоумена.

На свое мероприятие Малахов пригласил не только Бузову и Киркорова. Среди гостей оказалась Анастасия Волочкова, Анита Цой, Ольга Орлова, другие звезды и светские львицы. На празднике все внимание было обращено не только на блины, но и на одежду знаменитостей.

Например, Анастасия Волочкова надела привычное мини-платье, Филипп Киркоров выбрал толстовку и кепку в стразах. Также одной из самых ярких персон оказалась звезда травести Заза Наполи.