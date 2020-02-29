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Бородина заявилась в театр в микрошортах

Бородина заявилась в театр в микрошортах
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
продолжениеЗвезде "Дома-2" отрезали лишнее
Наряд ведущей "Дома-2" вызвал недоумение у публики

Приобщаться к прекрасному Ксения Бородина отправилась полуголой. Для похода в храм искусства звезда выбрала микрошорты, дополнив образ топом в бельевом стиле, пиджаком и сапогами. Снимок появился в ее Инстаграм.

Мнения пользователей разделились. Часть посчитала, что в театр неприлично ходить в таком виде, назвав шорты Бородиной "исподним" и указав, что разумнее было бы надеть вечернее платье.

"Театр уже не тот, да и ходоки тоже" "*** уже в исподнем на люди кажутся! (((" " В шортах туда можно?" "В театр ходят в вечерних платьях, а не в шорта" "Нравиться мне Ксю, очень, НО в шортах в театр?" – язвительно написали комментаторы.

Впрочем, неуместным наряд Бородиной посчитали не все. Нашлись и те, кого ее образ привел в восторг – телеведущую похвалили за хороший вкус (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Классный образ", "Ксюха ты прям модель модные супер вещи хороший в кус" – высказались подписчики.

Бородину нередко критикуют за выбор одежды и неудачные, по мнению пользователей, фотографии. Так, туфли звезды завистники однажды обозвали"туалетными", заявив, что в таких стыдно выйти, а после одного из кадров в Инстаграм, где Ксения снялась в неподходящем ракурсе, ей сообщили, что у нее "большая голова и короткие ноги".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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