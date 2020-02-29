Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Звезде "Дома-2" отрезали лишнее

Звезде "Дома-2" отрезали лишнее
Фото: www.instagram.com
Майю Донцову срочно прооперировали

Участница скандального телепроекта вышла на связь и поведала поклонникам подробности случившегося. Майя Донцова с забинтованными ногами и без макияжа сняла видео из больничной палаты. Кадры появились в сторис ее Инстаграм. По словам звезды "Дома-2", во время планового МРТ ее ждал неприятный сюрприз – врачи обнаружили непонятный пузырь под ребром, который решено было удалить.

После того, как Донцовой отрезали лишнее, она сообщила подписчикам, что с ней все в порядке – операция прошла успешно, она хорошо себя чувствует.

"…через три часа после наркоза и операции уже бегала по коридору в поисках еды", – призналась она под фото, где позирует в палате с плюшевым медведем.

Пользователи порадовались, что все завершилось благополучно, и пожелали Майе скорейшего выздоровления (орфография и пунктуация сохранены).

"Здоровья Майя тебе. Сколько испытаний со здоровьем у вашей пары. Держись красотка" "Скорейшего восстановления выздоравливай", - написали они.

Ранее Донцова, которая вышла замуж в прошлом году, в панике призналась поклонникам, что начала седеть после свадьбы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей