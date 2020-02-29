Майю Донцову срочно прооперировали

Участница скандального телепроекта вышла на связь и поведала поклонникам подробности случившегося. Майя Донцова с забинтованными ногами и без макияжа сняла видео из больничной палаты. Кадры появились в сторис ее Инстаграм. По словам звезды "Дома-2", во время планового МРТ ее ждал неприятный сюрприз – врачи обнаружили непонятный пузырь под ребром, который решено было удалить.

После того, как Донцовой отрезали лишнее, она сообщила подписчикам, что с ней все в порядке – операция прошла успешно, она хорошо себя чувствует.

"…через три часа после наркоза и операции уже бегала по коридору в поисках еды", – призналась она под фото, где позирует в палате с плюшевым медведем.

Пользователи порадовались, что все завершилось благополучно, и пожелали Майе скорейшего выздоровления (орфография и пунктуация сохранены).

"Здоровья Майя тебе. Сколько испытаний со здоровьем у вашей пары. Держись красотка" "Скорейшего восстановления выздоравливай", - написали они.

Ранее Донцова, которая вышла замуж в прошлом году, в панике призналась поклонникам, что начала седеть после свадьбы.