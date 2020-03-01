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Бузова в прозрачном боди заговорила о вечном

Бузова в прозрачном боди заговорила о вечном
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда в откровенном наряде вспомнила о пожарах в Австралии

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова не перестает радовать своих поклонников снимками в роскошных нарядах. На сей раз звезда надела черное боди и завела серьезный разговор о том, как быстро все меняется.

Девушка вспомнила, что еще недавно в медиаполе все только и говорили, что о пожарах в Австралии и гибели бедных животных. А сегодня каждая новость посвящена коронавирусу.

"Точно также про лесные пожары в Сибири и истерию вокруг них забыли, по-моему, в первую очередь сами истерящие. Те самые, которые порывались тогда сажать рощи деревьев своими руками", – привела еще один яркий пример Ольга (орфография и пунктуация сохранены). В конце комментария она поблагодарила всех, кто поддерживает ее и помогает заниматься тем, что действительно нравится.

Правда, подписчики телезвезды не обратили особого внимания на ее слова о спасении всего мира, зато сконцентрировались на ярком образе.

"Шикарная", "Оль, каждый образ – шикарный !!!! Смотрю и восхищаюсь", "Оля, ты все ВОГНЕ", – прокомментировали пользователи "Инстаграма" наряд девушки (орфография и пунктуация сохранены).

Бузова часто меняет образы не только для работы, но и для того, чтобы стать самой заметной звездой на светском мероприятии. Не так давно Ольга побывала на ежегодной Масленице, которую организвал телеведущий Андрей Малахов. Хозяин праздника, очевидно, был настолько потрясен красотой и обаянием девушки, что встал перед ней на колени

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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