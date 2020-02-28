Телеведущий оказался на полу в окружении звезд

Андрей Малахов поделился видео с Ежегодной Масленицы. На мероприятии собрались одни из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и многие другие. Малахова сняли во время выступления поэтессы Сола Моновой, которая поставила телеведущего на колени.

На видео, опубликованном в "Инстаграм" Малахова, запечатлен небольшой фрагмент светского мероприятия. Сола Монова посвятила свое выступление фотографиям. Артистка читала монолог о том, что одна из главных обязанностей современного мужчины – красиво и часто фотографировать свою возлюбленную.

"Да, я согласна с вами!" – прервала выступление Бузова, которая затем делала селфи рядом со стоящей в углу Волочковой. В процессе монолога Сола Моновой Малахов ей всячески подыгрывал, фотографируя артистку с разных ракурсов. Телеведущему даже пришлось присесть на корточки, а потом и вовсе встать на колени, чтобы снять поэтессу наиболее выгодно.

Юмористическое видео принялись бурно обсуждать в Сети. Некоторые подписчики раскритиковали светское мероприятие, назвав его пошлым и глупым. Впрочем, досталось и Бузовой, и Малахову, и остальным гостям: "Бузова... курица позорная", "Не похоже на масленицу", "Противно смотреть… Малахов, ты опустился на дно", "Притон", "Шабаш бездарностей", "Какая пошлость и глупость", "Это что было? Волочкова как дворняжка из-за угла", "Жируете".

Однако части Инстаграм-пользователей ролик понравился. Одни оценили самоиронию Бузовой, другие – чувство юмора Малахова: "Обожаю Малахова", "Бузова – лучик света", "Весело у вас", "Молодцы, всегда на позитиве".

Ранее Малахов стиснул в объятиях звезду "Дома-2".