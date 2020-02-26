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Бузова засветила соски перед побитым любовником

Бузова засветила соски перед побитым любовником
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Звезда "Дома-2" надела майку на голое тело

Ольга Бузова выставила в "Инстаграм" видео с любовником. В ролике певица с выпирающими сосками предлагает Давиду Манукяну поиграть, после чего переодевается в форму полицейского.

Пока подписчики артистки обсуждают ее талант перевоплощения, поклонники ее друга интересуются, что же произошло с его внешностью. В "Инстаграм" блогер выложил снимок с побитым лицом – у него разбит нос и губа, а под глазом синяк.

"Оля, так круто в роль вжилась", "Красивого полицейского увидели, теперь ждем полицейского с дредами", "Оль, тебе в сериале сниматься нужно, круто", "Тебе так круто в форме. Ржу с вас", "Соски вошли в чат!", "Смотреть противно", "Актеры без "Оскара", – прокомментировали ролик в "Инстаграм".

В последнее время в социальных сетях звезды "Дома-2" все чаще появляются короткие смешные видео. Похоже, телеведущая решила последовать примеру любовника. Давид Манукян стал популярен именно благодаря им.

Вместе Бузова и Манукян уже около полугода. За это время вокруг пары появлялось много слухов. Обсуждалось, что звезда может быть беременна, а скоро они сыграют свадьбу.

Также после совместного отдыха знаменитостей в интернете заговорили о пластической операции Бузовой. Грудь знаменитость, как считают пользователи, стала гораздо больше.

Дарья ПЕТРОВА

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