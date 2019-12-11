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"Хочу я очень много": Киркоров шокировал откровениями о сексе

"Хочу я очень много": Киркоров шокировал откровениями о сексе
Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Артист рассказал об интимной жизни после развода с Пугачевой

Филипп Киркоров, обычно скрывающий свою личную жизнь, пустился в откровения. Певец признался, что своей половой жизнью он доволен, а потребности удовлетворяет самыми разными способами.

Разгоряченный Киркоров решил раскрыть не только свои секреты, но и поделиться тайнами певицы Жасмин, стоявшей рядом. Он назвал ее "извращенкой" и пытался облизать на глазах у всех. Певица поведением друга была шокирована.

"Мне это все неловко обсуждать с вами. Но поверьте: у меня все хорошо. Своей сексуальной жизнью я доволен. Я удовлетворяю свои потребности, как хочу. А хочу я очень много!"

цитирует Филиппа Киркорова "Собеседник".

Также бывший муж Аллы Пугачевой рассказал журналистам, что считает любовь искусством, а сексуальные фантазии, по его мнению, приводят к творческому подъему. Ранее Филиппа Киркорова засняли в аэропорту в "клоунском наряде". 

Дарья ПЕТРОВА

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