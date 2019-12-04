Бывшего мужа Пугачевой засняли в аэропорту в странном виде

Филипп Киркоров снова удивил всех своим ярким образом. На этот раз модник показался в штанах с золотистыми росписями, объемной куртке, кепке со свисающими буквами и с розовой сумкой в руках. Подписчики от образа артиста не в восторге: Киркорова начали сравнивать с клоуном и попугаем.

В социальных сетях пошутили, что Филипп Киркоров "обнес Эрмитаж" и предположили, что он боится расстаться со своими дорогими вещами, поэтому носит все на себе. Кепку экс-супруга Примадонны пользователи сравнили с абажуром, а в такой сумке, по их мнению, можно носить кота.

На одном из фото рядом с Филиппом Киркоровым позировал Сергей Шнуров. Подписчики считают, что лидер "Ленинграда" выглядит намного приличнее "короля эстрады".

"Одним словом попугай", "Вы как матрешка яркая", "Когда обнес Эрмитаж и пытаешься выйти незамеченным", "Не кепка, а абажур. Филипп в этом прикиде мне напомнил спекулянтов заграничного шмотья. Они все свое добро на себе носили", "Клоунский наряд", "Сумка выглядит, как переноска для котов", "Шнуров так прилично выглядит", – раскритиковали Киркорова в Инстаграм.

Ранее "Утро" рассказывало, как Филипп Киркоров отпраздновал день рождения дочери за 1 млн. рублей.