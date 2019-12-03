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"Жрицы эскорта": Батрудинов раскрыл правду об участницах шоу "Холостяк" и "План Б"

"Жрицы эскорта": Батрудинов раскрыл правду об участницах шоу "Холостяк" и "План Б"
Фото: instagram.com/plan.b.tnt
Юморист откровенно рассказал о закулисье проекта

Тимур Батрудинов уже второй раз стал участником шоу, где несколько девушек борются за его сердце. Шоумен считает, что красотки знают на что идут, снимаясь в "Холостяке" или шоу "План Б", а некоторые из них хотят стать популярнее и "заработать" больше подписчиков в Инстаграм.

Батрудинов уверен, что девушки шли на шоу на за тем, чтобы полюбить его, ведь они даже не знали, что холостяком будет именно он. Истинная причина, по мнению юмориста, совсем в другом.

"Идут за медными трубами, за известностью. И предложения со стороны женихов увеличатся. Я не исключаю, что есть жрицы эскортных услуг, которые повышают таким образом цену. Все очень мотивированы",

рассказал Батрудинов на шоу "А поговорить?".

При этом юморист утверждает, что никаких унижений на шоу "Холостяк" и "План Б" нет. Он как жених старался уделить время всем и считает, что все участницы отлично проводили время.

Также Тимур рассказал, что на "Холостяке" виделся с красотками только под камерами, что очень накаляло атмосферу – возникало ощущение реальной влюбленности. Также юморист добавил, что еще при первом взгляде на 25 участниц выбрал одну, но на шоу приходится общаться со всеми до последнего.

Ранее подруга Тимура Батрудинова Ольга Бузову похвасталась фигурой в мини. 

Дарья ПЕТРОВА

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