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Звезда "Дома-2" выставила зад после грязных слухов

Звезда "Дома-2" выставила ягодицы после грязных слухов
Катя Жужа. Фото: instagram.com/katyajuja555
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В интернете заподозрили, что телеведущая скрывает беременность от женатого

Катя Жужа сейчас отдыхает за границей, и решила показать там свою стройную фигуру. Звезда "Дома-2" повернулась к камере ягодицами в прозрачном платье. Присмотревшись, на снимке можно увидеть формы красотки в леопардовых трусах.

Прелести Жужи оказались для поклонников не так интересны, как грязные слухи о ней. По информации, над которой сама звезда "Дома-2" смеется в Инстаграм, она беременна от мужа бывшей подруги.

"Отцом будущего малыша тут же признали супруга Ксении Бородиной. И сейчас в Сети назревает вопрос, действительно ли Катя Жужа родит Бородиной назло, да еще и от Курбана Омарова?" – процитировала сообщение СМИ брюнетка.

Жужа призвала подписчиков не верить написанному. А уже сегодня позировала, скрыв живот. Поклонники подозревают, что Катя Жужа сама подогревает слухи о своей беременности от мужа Ксении Бородиной.

"Катюша сама же и подогревает "желтые" новости о себе", – высказался один из пользователей. 

Ранее Катя Жужа продемонстрировала сройную фигуру в купальнике.

Дарья ПЕТРОВА

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