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Спасти не смогли: на "Доме-2" умер человек

Мужчина работал на телестройке 5 лет

На территории проекта "Дома-2" скончался один из операторов. Последние несколько лет он снимал участников. Мужчине было 37 лет.

Оператор почувствовал себя плохо прямо на рабочем месте, сообщает телеграм-канал Mash. Ему вызвали скорую помощь, но спасти его не смогли. Считается, что работник телестройки умер из-за проблем с сердцем.

Фоторепортаж
Обморожение и поножовщина: как умирали звезды "Дома-2"
Андрей Кадетов. Фото: instagram.com/andrey_kadetov Мария Политова. Фото: instagram.com/love___tv/
Анастасия Тарасюк. Фото: instagram.com/anastasiatarasyuk/ Светлана Устиненко. Фото: instagram.com/svetlana_ust Полина Лобанова. Фото: instagram.com/spletni_com
Дарья ПЕТРОВА

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