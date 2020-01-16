Мужчина работал на телестройке 5 лет

На территории проекта "Дома-2" скончался один из операторов. Последние несколько лет он снимал участников. Мужчине было 37 лет.

Оператор почувствовал себя плохо прямо на рабочем месте, сообщает телеграм-канал Mash. Ему вызвали скорую помощь, но спасти его не смогли. Считается, что работник телестройки умер из-за проблем с сердцем.