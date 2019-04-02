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Норвежец разнюхивал секреты российских подлодок

Фруде Берг. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фруде Берге обвинили в шпионаже по заданию разведки

В деле Фруде Берга, находящегося в Лефортово и подозреваемого в шпионаже в пользу норвежской разведки появились новые подробности. Берг собирал информацию о российских атомных подлодках. Об этом  сообщило РИА "Новости" со ссылкой на гособвинителя.

Собственно, в этом норвежца подозревали и ранее. Ранее в ФСБ РФ заявляли, что у Берга были обнаружены 3 тысячи евро, которые якобы предназначались в качестве вознаграждения некому российскому гражданину в обмен на секретные сведения о подводных лодках в Северодвинске. Теперь Бергу грозят 20 лет тюрьмы, адвокаты подозреваемого настаивают, что "бедолага" не знал, что получает секретные сведения. Сам своей вины не признает и говорит, что его использовали. Но суд продлил ему арест до 22 сентября этого года.

Фото: commons.wikimedia.orgСтоит отметить, что Северодвинск находится всего в нескольких часах езды от Норвегии, однако для иностранцев город закрыт. А учитывая возобновление "холодной войны" и гонки вооружений между Россией и Западом, новые подлодки "Борей" и "Ясень" представляют огромный интерес для США и НАТО.

Александр ИЛЬИН
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