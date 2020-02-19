Норвежский тайный агент посоветовал Россию соотечественникам
Осужденный за шпионаж норвежец Фруде Берг призвал скандинавов не бояться ездить в Россию, а в своих злоключениях обвинил спецслужбы Осло. Оптимистичный настрой у Берга появился после того, как его просьба о помиловании была удовлетворена, и его успешно обменяли. До этого Мосгорсуд приговорил норвежца к 14 годам строгого режима за получение секретных документов о ВМФ РФ.
В интервью РИА "Новости" Берг заявил, что при посещении России следует учитывать определенный "уровень паранойи", который, по его мнению, присущ сотрудникам спецслужб и российским чиновникам.
"Но я не думаю, что нужно ожидать, что снова арестуют какого-то норвежца", – заявил раскрытый шпион в интервью РИА "Новости".
Он рассказал, что после возвращения в Осло, он потребовал встречи со спецслужбами и с руководством разведки, так как хотел посмотреть им в глаза.
"Они извинились передо мной. Они пожали мне руку и извинились", – сказал Берг.
Норвежца задержали в конце 2017 г., когда он получал документы с секретной информацией о Военно-морском флоте. В суде он заявлял, что не знал о степени секретности его документов, и что его подставили.
Осенью прошлого года состоялся обмен на российско-литовской границе. Кроме Берга в Вильнюс вернулись двое граждан Литвы, а России передали Николая Филиппченко и Сергея Моисенко, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Литвы.
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