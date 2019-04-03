Обиженный сотрудник Совфеда будет судиться со скандинавами

Скандал с задержанием работника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже закончился совсем не так, как ожидали норвежские власти.

Норвежская Полицейская служба безопасности (PST) признала, что промахнулась с подозрениями в адрес Бочкарева. Старший советник PST Мартин Бернсен подтвердил, что расследование дела завершено. Как пишет издание Verdens Gang со ссылкой на адвоката россиянина Хеге Окре, правоохранители не обнаружили ровным счетом ничего криминального.

"PST не нашла ни единого доказательства того, что он совершил что-то противозаконное",

– приводит газета слова Окре.

Неудача норвежской полиции может обернуться встречным судебным иском. Ранее защита Бочкарева заявляла, что россиянин намерен получить с властей компенсацию за то, что его без причин удерживали в СИЗО.

Михаила Бочкарева задержали 21 сентября 2018 года в Осло, а затем арестовали по обвинению в шпионаже. В Норвегию он прибыл для проведения семинара по информационным технологиям, однако контрразведка Королевства утверждала, что он якобы собирал данные о норвежских атомных подлодках.