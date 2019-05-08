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В Норвегии оправдали российского "шпиона"

Фото: www.globallookpress.com
Тайного агента РФ вывели на чистую воду

Кита-диверсанта в упряжке поймали у берегов губернии Финнмарк. Его же окрестили посланником российской разведки, поскольку задержанный был ручным и сам приплыл к людям.  

Ситуация вопиющая, шушукались иностранные СМИ. Однако, как оказалось позднее, случайный гость являлся инструментом не шпионажа, а терапии. Он был "детским доктором". Зовут кита Семен, а не Владимир, как нарекли его норвежцы в честь президента РФ.

Телезвездой млекопитающее стало еще в 2008 году, сообщает Norsk Rikskringkasting (NRK). Тогда же газета рыбной промышленности Fiskeribladet выпустила о нем статью. Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена. Однако, потом заявил, что его слова переврали.

"Я всего лишь сказал, что это тот же вид. Скорее всего, животных выдрессировали с одной и той же целью – для китовой терапии. Я не утверждал, что это тот же самый кит", 

– пошел на попятную Викебю, пишет газета Hammerfestingen.

Напомним, белуха попалась с опознавательным знаком "Петербургского оборудования". Западные эксперты причислили его к агентам Кремля, которого отправили на задание.

Надуманной эту версию назвал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Данные предположение – провокация, рассказал он в интервью "Царьграду".

Ксения АНДРЕЕВА
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