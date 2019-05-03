Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российский "кит-шпион" застрял в Норвегии

Фото: www.globallookpress.com
Белуха отказывается покидать воды этой страны

Американские журналисты сообщили, что кит с креплением для камеры, которого норвежские моряки приняли за российского "шпиона", продолжает находиться в водах города Хаммерфеста. Белуха максимум удалялась на 46 км.

Представитель управления рыболовства Норвегии Йорген Вийг считает, что киту нравятся люди, зубастое животное даже давало гладить себя по носу, что для этого вида крайне необычно.

По словам Вийга, белуху, возможно, отправят в заповедник в Исландию, где у нее есть шанс выжить. Ремень-пояс исследует норвежская служба безопасности полиции, передает The Washington Post. 

Белуху нашли с лямкой "Петербургского оборудования" в конце апреля. Западные эксперты тут же решили, что кит – тайный агент России. Однако, вероятно, с млекопитающим работали не ученые, а моряки. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Раскусили: Россия строит "Северный поток – 2" с коварной целью

Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада

Играют на опережение: в США разработают новые "болезненные" антироссийские санкции

В Вашингтоне призвали не ждать "новых признаков враждебных действий" со стороны России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей