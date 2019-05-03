Российский "кит-шпион" застрял в Норвегии

Белуха отказывается покидать воды этой страны

Американские журналисты сообщили, что кит с креплением для камеры, которого норвежские моряки приняли за российского "шпиона", продолжает находиться в водах города Хаммерфеста. Белуха максимум удалялась на 46 км.

Представитель управления рыболовства Норвегии Йорген Вийг считает, что киту нравятся люди, зубастое животное даже давало гладить себя по носу, что для этого вида крайне необычно.

По словам Вийга, белуху, возможно, отправят в заповедник в Исландию, где у нее есть шанс выжить. Ремень-пояс исследует норвежская служба безопасности полиции, передает The Washington Post.

Белуху нашли с лямкой "Петербургского оборудования" в конце апреля. Западные эксперты тут же решили, что кит – тайный агент России. Однако, вероятно, с млекопитающим работали не ученые, а моряки.