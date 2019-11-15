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Охотника за военными секретами РФ норвежца Фруде Берга отправят на родину. Его уже передали голландским властям.
Об этом сообщается на сайте офиса правительства Норвегии. Обмен Берга стал возможен после помилования двух россиян, которых обвинили в шпионаже в Литве, уточняет "URA.RU".
Он попал под процедуру обмена пленными, так как в тюрьмах Амстердама отсутствуют осужденные по данной статье граждане РФ. По последней информации, обмен "шпионами" между Россией и Литвой состоялся.
Напомним, в апреле этого года в Москве иностранному разведчику дали 14 лет тюрьмы.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем