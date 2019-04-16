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Задержанному в России норвежскому шпиону дали 14 лет тюрьмы

Фруде Берг. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Мужчина собирал военные секреты

Норвежец Фруде Берг приговорен к 14 годам строго режима за шпионаж против России. Такой приговор вынес Мосгорсуд.

Об этом сообщает Life Shot.

На суде норвежец свою вину так и не признал, пишет агентство "Москва". Изначально Бергу грозило до 20 лет тюрьмы. Прокурор требовал наказания сроком 14 лет.

Берг был арестован в 2017 году при получении секретных сведений о российских атомных подлодках. ФСБ утверждало, что у Берга с собой были 3 тыс. евро, которые он собирался отдать россиянину в обмен на информацию о лодках в Северодвинске.

Новость дополняется

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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