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Норвежец Фруде Берг приговорен к 14 годам строго режима за
шпионаж против России. Такой приговор вынес Мосгорсуд.
Об этом сообщает Life Shot.
На суде норвежец свою вину так и не признал, пишет агентство "Москва". Изначально Бергу грозило до 20 лет тюрьмы. Прокурор требовал наказания сроком 14 лет.
Берг был арестован в 2017 году при получении секретных сведений о российских атомных подлодках. ФСБ утверждало, что у Берга с собой были 3 тыс. евро, которые он собирался отдать россиянину в обмен на информацию о лодках в Северодвинске.
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