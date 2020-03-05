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Ведущая "Дома-2" взорвалась из-за сплетен о Малахове

Ведущая "Дома-2" взорвалась из-за сплетен о Малахове
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
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По слухам, артистка отомстит отвергшему ее журналисту

Ольга Орлова решила раскрыть тайну своей личной жизни. Так бывшая солистка группы "Блестящие" пошутила, отреагировав на последние материалы в СМИ о ней. Звезда составила подборку, где, по ее словам, опубликована ложная информация. Снимками ведущая "Дома-2" поделилась на своей странице в "Инстаграм".

В посвященных артистке материалах обсуждались разные сферы ее жизни. Один из них затронул и Андрея Малахова. Якобы влюбленная, но отвергнутая певица пообещала раскрыть "грязные" подробности из жизни ведущего "Прямого эфира". Ольга Оонеслась к таким новостям с юмором. По ее словам, только это помогает ей справляться с такой волной негатива.

В одном из материалов указывается, что звезда издевается над своими питомцами, несмотря на то что она известна в том числе и как зоозащитник. Также появились сплетни о свадьбе Ольги в Париже, тайном любовнике и отношениях с Владом Кадони.  

"Оля, это успех. Если о Вас говорят, значит, Вы личность!", "Оля, не переживай, ты супер", "Спасибо за подборку, развеселили меня!", "И кто в эту чушь еще поверит?", "Нужно уметь фильтровать", "Оль, ну это уровень! Такую насыщенную жизнь чтобы иметь, надо сутками не спать и воротить дела", – поддержали ведущую "Дома-2" поклонники. Они согласились с артисткой, отметив, что только чувство юмора поможет противостоять сплетням.

Карина СИРАЗОВА

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