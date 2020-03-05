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Возлюбленный подсчитал затраты на Бузову

Блогер рассказал подробности отношениях с ведущей "Дома-2"

Давид Манукян рассказал про историю любви с Ольгой Бузовой на шоу "Алена, блин!". Блогер также опроверг статус альфонса, который ему приписывают в интернете. Он снял квартиру и офис в "практически одном доме" с любимой, которая сейчас переехала к нему. Давид также подсчитал, что за один вечер с Ольгой может потратить от 20 до 80 тыс. рублей.

Он поделился, что они начали испытывать взаимную симпатию, когда певица снималась в проекте "План Б". В разговоре с Аленой Жигаловой мужчина признался, что их отношения начали развиваться во время работы над клипом "Лайкер". 7 февраля Манукян познакомился с Бузовой, и теперь они отмечают день встречи каждый месяц. 

Давид вспомнил, что сначала был простым подписчиком самой популярной девушки в "Инстаграм", но после выхода песни "Буду пьяным" Бузова его заметила и пригласила на съемки. 

Пока Ольга искала мужчину мечты на Бали, она продолжала переписываться с Давидом, молодые люди стали испытывать чувства друг к другу. По признанию Манукяна, он не помнит, когда впервые признался Бузовой в любви и они сблизились. Давид сообщил, что после возвращения певицы они быстро начали встречаться. 

Мужчину не смущает, что они с Бузовой выставляют свою личную жизнь напоказ: как блогер, Давид привык снимать все интересные моменты своей жизни. 

Манукян не ответил прямо на вопрос ведущей о свадьбе с Олей, но признался, что задумывался над подобным развитием отношений.

Ранее Бузова заговорила о расставании с любовником. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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