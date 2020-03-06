Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Побелевшая Боня столкнулась со шквалом критики

Побелевшая Боня столкнулась со шквалом критики
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya/
Провальный эксперимент со внешностью не спасло даже роскошное блестящее платье

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня с наступлением весны решила добавить в свой образ изюминку. Теледива поделилась в "Инстаграм" новой фотографией, на которой показана в необычном для нее виде. На снимке она сидит на заднем сиденье машины в блестящем черном платье. Роковой образ довершают белые волосы и яркий макияж.

Поклонники привыкли видеть телеведущую карамельной шатенкой, так что перемены во внешности были приняты без особого энтузиазма. "Ну нет, потемнее – элегантнее!", "Раньше с темными было лучше", "Ну нет, этот цыплячий цвет не твое", "Шатенкой эффектнее было",– прокомментировали они кадр в соцсети.

Знаменитость отметила под постом своего стилиста, подчеркнув, что это еще не конечный результат, и фанатам следует ждать новых изменений. 

Перемены в имидже Виктории Бони всегда вызывали неоднозначную реакцию публики. Недавно ее раскритиковали за излишнюю худобу

Александра АКСЕНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Действия русских в Сирии довели турок до паники

Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей