Провальный эксперимент со внешностью не спасло даже роскошное блестящее платье

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня с наступлением весны решила добавить в свой образ изюминку. Теледива поделилась в "Инстаграм" новой фотографией, на которой показана в необычном для нее виде. На снимке она сидит на заднем сиденье машины в блестящем черном платье. Роковой образ довершают белые волосы и яркий макияж.

Поклонники привыкли видеть телеведущую карамельной шатенкой, так что перемены во внешности были приняты без особого энтузиазма. "Ну нет, потемнее – элегантнее!", "Раньше с темными было лучше", "Ну нет, этот цыплячий цвет не твое", "Шатенкой эффектнее было",– прокомментировали они кадр в соцсети.

Знаменитость отметила под постом своего стилиста, подчеркнув, что это еще не конечный результат, и фанатам следует ждать новых изменений.

Перемены в имидже Виктории Бони всегда вызывали неоднозначную реакцию публики. Недавно ее раскритиковали за излишнюю худобу.