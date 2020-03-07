Участница телестройки не выдержала нелестных слов в своей адрес

Алена Рапунцель расплакалась прямо во время съемок шоу "Бородина против Бузовой". Герои проекта считают, что звезда слишком часто проводит время на вечеринках и выпивает. Услышав подобные обвинения в свой адрес, Алена расплакалась и в слезах сбежала с эфира.

Утешать Рапунцель пошел ведущий "Дома-2". Влад Кадони считает, что телезвезде не стоит там эмоционально реагировать на слова недоброжелателей.

"Алена, что с тобой происходит? Нельзя никогда показывать слабость тем людям, которые против тебя. Тебе сейчас тяжело…" – говорил Кадони, пытаясь успокоить рыдающую девушку.

Алена Рапунцель постоянно оказывается в центре скандалов на проекте "Дом-2". Сначала звезда выясняла отношения с сестрой и мамой, которое тоже находятся на телестройки, теперь разбирается с отцом своего ребенка и ее нынешней девушкой.

Поддерживает участницу ее нынешний молодой человек, который пришел на проект ради нее, а вот зрители шоу считают, что Рапунцель досталось по заслугам.

"Правду матку врубили, может, хоть что-нибудь поймет", "А, че рыдать и психовать, тебе показали тебя, самой стыдно стало за себя", "Актриса погорелого театра.... Все сделает лишь бы её пожалели и оправдали", – вынесли вердикт зрители.

Ранее "Утро" рассказывало о самых богатых звездах "Дома-2".